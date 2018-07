Sydney (AFP) Mit einer parteiübergreifenden Initiative will der konservative australische Premierminister Tony Abbott die Missachtung der Urbevölkerung des Landes überwinden. Abbott empfing am Sonntagabend in seinem Landsitz Kirribilli in Sydney Vertreter der Aborigenes und der Torres-Strait-Insulaner sowie den Oppositionsführer von der Labor-Partei, Bill Shorten. Abbotts erklärtes Ziel ist es, den Ureinwohnern des Landes nachträglich Verfassungsrang einzuräumen. Es gibt aber auch andere Vorschläge, die Rechte der Aborigenes zu stärken.

