Potsdam (AFP) Die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" bekommt den deutschen Medienpreis M100 Media Award. Das Martyrium von "Charlie Hebdo" sei von "epochaler Bedeutung, und die freie Welt muss sich in jeder Weise solidarisch mit den Opfern zeigen", erklärte der Co-Chairman im M100-Beirat, Lord George Weidenfeld, am Montag in Potsdam zur Begründung. Der undotierte Preis soll demnach am 17. September in der Orangerie von Schloss Sanssouci in Potsdam dem Chefredakteur von "Charlie Hebdo", Gérard Biard, übergeben werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.