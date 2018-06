Frankfurt/Main (AFP) Der Deutsche Aktienindex (Dax) ist am Montag an der Börse in Frankfurt am Main mit einem kräftigen Minus gestartet. Im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag rutsche der Leitindex am Morgen nach dem griechischen Referendum zunächst um 2,1 Prozent ab. Kurz darauf erholte sich der Kurs wieder etwas und lag gegen 9.15 Uhr noch mit rund 1,4 Punkten im Minus.

