Brüssel (AFP) Nach dem Nein der Griechen beim Referendum hat die Krisendiplomatie Europa am Montag in Atem gehalten. Der umstrittene griechische Finanzminister Giannis Varoufakis gab am Morgen überraschend seinen Rücktritt bekannt - offenbar ein Zeichen von Regierungschef Alexis Tsipras an die Europartner. Die Eurogruppe in Brüssel forderte neue Vorschläge von Athen zur Überwindung der Schuldenkrise; die Bundesregierung erklärte, es gebe derzeit keine Grundlage für ein neues Hilfsprogramm.

