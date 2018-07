Berlin (AFP) Nach dem klaren Nein der Griechen gegen die Forderungen der internationalen Gläubiger hat die Linke umgehend neue Verhandlungen mit der Regierung in Athen gefordert. "Jetzt muss in den nächsten 48 Stunden ein Verhandlungsergebnis her", sagte Parteichef Bernd Riexinger der "Stuttgarter Zeitung" vom Montag. Fraktionschef Gregor Gysi forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Handeln auf. "Frau Merkel muss unverzüglich die Gespräche mit Griechenland wieder aufnehmen und eine Lösung finden", sagte Gysi der Zeitschrift "Super Illu".

