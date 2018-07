Berlin (AFP) Ein vermeintlich harmloser Spaß mit einem nicht zugelassenen Feuerwerkskörper hat in Berlin einem 41-Jährigen die linke Hand gekostet. Wie die Berliner Polizei mitteilte, versuchte der Mann am Sonntagabend auf einem Gehweg im Stadtteil Friedrichshain den illegalen Böller zu zünden. Als der kleine Sprengkörper beim ersten Versuch nicht sofort explodierte, nahm der Mann den Böller erneut in die Hand. In diesem Moment ging der Feuerwerkskörper hoch.

