Paris (AFP) Nach dem Referendum in Griechenland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom griechischen Regierungschef Alexis Tsipras rasche und "präzise" Vorschläge zum Umgang mit der Schuldenkrise gefordert. "Wir sagen sehr deutlich, dass die Tür für Gespräche offen bleibt", sagte Merkel am Montagabend nach einem Treffen mit Frankreichs Staatschef François Hollande in Paris. Beim Treffen der Euro-Staats- und Regierungschef am Dienstag in Brüssel müsse Tsipras aber sagen, "wie es weitergehen soll". "Hierbei drängt die Zeit", sagte die Kanzlerin.

