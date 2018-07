Augsburg (AFP) Bei einem Brand im schwäbischen Kloster Maria Medingen im Landkreis Dillingen ist in der Nacht zum Sonntag eine 78 Jahre alte Nonne getötet worden. Zwei weitere Ordensschwestern der zu den Franziskanerinnen zählenden Nonnen kamen mit einem Schock ins Krankenhaus, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg mit. An dem historischen Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Millionenhöhe.

