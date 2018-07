Köln (AFP) Nach dem überraschend klaren Nein der Griechen im Referendum über die Spar- und Reformauflagen der internationalen Geldgeber hat EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) gefordert, "Europa vom Kopf auf die Füße" zu stellen. "Nach dem gestrigen Abend ist es ganz klar, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen können", sagte Schulz am Montag vor Studenten an der Sporthochschule in Köln. "Gestern hat ein Volk in breiter Mehrheit zu unserem Projekt, so wie es sich zur Zeit darstellt, Nein gesagt."

