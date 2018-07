Münster (AFP) Das sogenannte Trophäenfischen im Angelteich, bei dem Fische gefangen, fotografiert und danach zurückgesetzt werden, bleibt in Nordrhein-Westfalen weiterhin verboten. Dieses Wiedereinsetzen kapitaler Fische in einer kommerziellen Teichanlage stehe im Widerspruch zum Tierschutzgesetz, begründet das Oberverwaltungsgericht Münster einen am Montag veröffentlichten Beschluss. (Az. 20 B 209/159)

