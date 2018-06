Athen (AFP) Nach dem Referendum in Griechenland versucht Ministerpräsident Alexis Tsipras mit der Ernennung von Evklidis Tsakalotos zum Finanzminister neue Verhandlungen mit den internationalen Gläubigern anzuschieben. Der Nachfolger des umstrittenen Giannis Varoufakis wird am Dienstag in Brüssel erwartet, wo zunächst die Euro-Finanzminister über die Lage nach dem griechischen Nein zu den internationalen Reformauflagen beraten. Anschließend treffen die Staats- und Regierungschef zu einem Gipfel zusammen.

