Frankfurt/Main (AFP) Auch nach dem Ende des Streiks bei der Deutschen Post müssen Verbraucher und Unternehmen noch mit Verzögerungen bei der Zustellung rechnen. Bis alle liegen gebliebenen Briefe und Pakte bei ihren Empfängern eintreffen würden, könnten noch "ein paar Tage" vergehen, sagte ein Post-Sprecher am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Frankfurt am Main. In einigen Regionen sei die Aufarbeitung der Sendungen schon abgeschlossen, sagte der Postsprecher weiter. In anderen Regionen, wo die Streikbeteiligung höher gewesen sei, könnte es dagegen noch einige Tage dauern.

