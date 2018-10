München (AFP) Mit dem Boom von Ökostromanlagen hat in Deutschland einem Zeitungsbericht zufolge der Diebstahl von Solaranlagen massiv zugenommen. Von 2011 bis Ende 2014 stellten die zuständigen Landeskriminalämter insgesamt mehr als 1880 Diebstähle von Modulen oder Zubehör mit einem Gesamtschaden von mindestens 15 Millionen Euro fest, wie die "Süddeutsche Zeitung" am Montag berichtete. Der tatsächliche Wert der Beute dürfte jedoch noch höher liegen, denn in einigen Bundesländern werde erst damit begonnen, Solardiebstähle und deren Schadenshöhe in der offiziellen Statistik gesondert auszuweisen.

