Athen (dpa) - Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras hat den Euro-Partnern neue Vorschläge gegen die Schuldenkrise angekündigt. Sie sollten morgen beim Sondergipfel der 19 Staats- und Regierungschefs in Brüssel vorgelegt werden. Das haben Regierungskreise in Athen der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder ging heute eine hektische Krisen-Diplomatie voraus. Am Abend berät Frankreichs Präsident François Hollande in Paris mit Kanzlerin Angela Merkel.

