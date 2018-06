Paris (AFP) Zu mehr als 15 Millionen Euro Schadenersatz ist in Frankreich der Gründer einer Internet-Seite für illegale Film-Downloads verurteilt worden. Der gegen "Wawa Mania"-Gründer Dimitri Mader verhängte Schadenersatz sei einer der höchsten dieser Art in Frankreich, sagte Klägeranwalt Christian Soulié am Montag in Paris. Soulié vertrat bei dem Verfahren vor dem Pariser Strafgericht unter anderem sieben US-Filmstudios, darunter Columbia Pictures, Disney, Twentieth Century Fox und Universal. Unter den Klägern war auch ein französischer Porno-Produzent.

