Paderborn (SID) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn und Stürmer Rick ten Voorde gehen künftig getrennte Weg. Beide Seiten einigten sich auf eine Auflösung des bis 2016 laufenden Vertrages. Der 24-Jährige war zuletzt an den niederländischen Erstliga-Absteiger Dordrecht ausgeliehen. Für den SCP bestritt der Niederländer 13 Einsätze in der 2. Bundesliga, in denen er zwei Tore erzielte.