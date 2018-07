Turin (SID) - Der Transfer des italienischen Fußball-Nationalspielers Andrea Pirlo von Champions-League-Finalist Juventus Turin zum New York City FC ist perfekt. Das gab der Klub aus der nordamerikanischen Profiliga MLS am Montag bekannt. Zuvor hatte Juventus bereits die Vertragslösung mit dem Weltmeister von 2006 bestätigt, der somit ablösefrei wechselt. Über die Dauer von Pirlos Vertrags in "BIG APPLE" wurden zunächst keine Angaben gemacht.

"Ich wollte diese Erfahrung schon lange einmal machen", sagte der 36-Jährige: "Ich hatte mehrere Möglichkeiten, außerhalb Italiens zu spielen, aber ich hatte nie Zweifel daran, dass ich New York wählen würde."

Pirlo soll laut Medienberichten fünf Millionen Euro pro Saison verdienen. Zu seinen künftigen Teamkollegen beim NYCFC gehören unter anderem der langjährige Chelsea-Kapitän Frank Lampard (England/37) sowie der spanische Welt- und Europameister David Villa (33).