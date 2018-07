Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 07. Juli 2015:

28. Kalenderwoche

188. Tag des Jahres

Noch 177 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Bodard, Edelburg, Walfrid, Willibald

HISTORISCHE DATEN

2013 - Andy Murray gewinnt als erster Brite seit 1936 das Tennisturnier in Wimbledon.

2010 - Deutschland nimmt zwei Häftlinge aus dem umstrittenen US-Gefangenenlager Guantánamo Bay auf Kuba auf, gibt Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bekannt.

2005 - Beim ersten Selbstmordanschlag in Westeuropa zünden vier Muslime mit britischem Pass in drei Londoner U-Bahnen und einem Doppeldeckerbus Sprengsätze. 56 Menschen sterben, etwa 700 werden verletzt.

2000 - Bundeskanzler Gerhard Schröder eröffnet das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald.

1995 - Die Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den ehemaligen DDR-Staats- und Parteichef Egon Krenz wegen Fälschung der DDR-Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989.

1985 - Boris Becker siegt als erster deutscher und als jüngster Tennisspieler im Herren-Einzel in Wimbledon.

1956 - Der Deutsche Bundestag verabschiedet das Wehrpflichtgesetz.

1937 - Japanische Truppen provozieren an der Marco Polo-Brücke bei Peking ein Feuergefecht mit chinesischen Militäreinheiten. Dies führt zum Ausbruch des Krieges zwischen Japan und China.

1846 - Die USA annektieren Kalifornien.

AUCH DAS NOCH

1989 - dpa meldet: Wegen schlechter Sicht musste ein Heißluftballon mit großer Kondomreklame ausgerechnet auf dem Schulhof einer katholischen Schule in der Nähe von Southampton (Südengland) notlanden.

GEBURTSTAGE

1975 - Nina Hoss (40), deutsche Schauspielerin ("Yella")

1942 - Rosel Zech, deutsche Schauspielerin ("Die Sehnsucht der Veronika Voss"), gest. 2011

1940 - Ringo Starr (75), britischer Popmusiker, Schlagzeuger der "Beatles" ("With A Little Help From My Friends")

1901 - Gustav Knuth, deutscher Schauspieler ("Ich denke oft an Piroschka"), gest. 1987

1860 - Gustav Mahler, österreichischer Komponist und Dirigent ("Auferstehungssinfonie"), gest. 1911

TODESTAGE

2006 - Rudi Carrell, niederländischer Entertainer, Showmaster und Schauspieler ("Rudi-Carrell-Show"), geb. 1934

1930 - Arthur Conan Doyle, britischer Schriftsteller, Erfinder des Roman-Detektivs "Sherlock Holmes", geb. 1859