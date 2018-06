New York (dpa) - Die Nutzer-Proteste bei der Online-Community Reddit wegen der Kündigung einer wichtigen Mitarbeiterin sind wieder abgeklungen. Heute sind die meisten der zuvor stummgeschalteten populären Unterforen wie "IAmA" oder "Funny" wieder erreichbar. Auslöser des Protest war die Kündigung von Victoria Taylor, die das Online-Interview-Programm "Ask me Anything" koordinierte. Auf dieser Plattform hatten unter anderen US-Präsident Barack Obama, Arnold Schwarzenegger und Bill Gates Fragen der Nutzer gestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.