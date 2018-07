Tokio (AFP) Japan hat am Montag die Entscheidung des Welterbekomitees der Unesco gefeiert, mehrere Industriestandorte aus der Meiji-Zeit (1868-1912) trotz Kritik aus Südkorea und China zu Welterbestätten zu erklären. Das Komitee nahm am Sonntag bei seiner jährlichen Konferenz in Bonn 23 Stätten in seine Liste auf, die repräsentativ für den Wandel Japans zur Industrienation seien. Dazu zählen eine Stahlhütte, eine Werft und eine Kohlemine. Mit der Aufnahme unter die Welterbestätten sind finanzielle Vorteile und die touristische Aufwertung der erwählten Ort verbunden.

