Sanaa (AFP) Die arabische Militärkoalition hat in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa das Hauptquartier der Partei des früheren Präsidenten Ali Abdullah Saleh bombardiert, die mit den Huthi-Rebellen verbündet ist. Bei dem nächtlichen Angriff habe es mehrere Tote unter Angestellten und Wachleuten gegeben, teilte die Partei Allgemeiner Volkskongress am Montag mit. Der Angriff fand statt, während der UN-Sondergesandte Ismail Ould Cheikh Ahmed an einem anderen Ort der Hauptstadt Vertreter der Partei zu Gesprächen über eine Waffenruhe traf.

