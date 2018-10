Quito (dpa) - Hunderttausende Menschen werden am Abend zu einer Messe mit Papst Franziskus vor dem Heiligtum des barmherzigen Jesus in der ecuadorianischen Pazifikstadt Guayaquil erwartet. Es ist nach Johannes Paul II. im Jahr 1985 der erste Papstbesuch in dem Andenstaat seit 30 Jahren. Nach einem Treffen mit Jesuiten wird Franziskus in der Hauptstadt Quito Präsident Rafael Correa treffen. Ein Thema könnten Versuche des Staates sein, den Einfluss der Kirche im Bildungsbereich zurückzudrängen. Thema dürften aber auch der Schutz des Regenwaldes und die Rechte der indigenen Bevölkerung sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.