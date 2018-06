Gaza (AFP) Zwei Löwenbabys, die ein sechsfacher Vater mit seinen Kindern in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen aufgezogen hat, sollen in Jordanien ein besseres Zuhause finden. Am Sonntag wurden Max und Mona unter Vermittlung der britischen Tierschutzgruppe "Vier Pfoten" zunächst über den schwer bewachten Grenzübergang Erez nach Israel gebracht, von wo sie weiter nach Jordanien reisen sollten. Am Freitag war das Vorhaben noch an bürokratischen Hindernissen gescheitert.

