Huy (SID) - Der deutsche Radprofi John Degenkolb freut sich auf ein kleines bisschen Hölle. Am Dienstag geht der 26-Jährige bei der 102. Tour de France als Mitfavorit in die vierte Etappe, die über Passagen des Klassikers Paris-Roubaix führt. "Es geht auf dem Pflaster noch berghoch, das ist auch bei gutem Wetter richtig krass", sagt Degenkolb. Im April hat er in der sogenannten "Hölle des Nordens" seinen größten Karriere-Erfolg gefeiert.

Das mit 223,5 km längste Teilstück der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt führt mehr als 13 km über das berüchtigte Kopfsteinpflaster, auf dem Degenkolb sein Glanzstück fertigbrachte. Auch bei der Tour rechnet sich der 26-Jährige vom Team Giant-Alpecin gerade an diesem Tag Chancen aus.

"Ich habe sicher nicht nur Nachteile, weil ich Roubaix-Sieger bin. Wir haben das Know-how, um ein Top-Setup an den Start zu kriegen", sagte Degenkolb.

Zeitfahr-Spezialist Tony Martin hält Degenkolb für den "Top-Favoriten. Er ist auf dem Pavé sehr versiert. Auf dem Pflaster muss ihn erstmal jemand halten", sagte der Quick-Step-Profi. Allerdings hat Degenkolb selbst, der noch auf seinen ersten Tour-Etappensieg wartet, auch Bedenken: "Die Etappe ist sau lang, richtig anspruchsvoll, und der Charakter ist total anders als bei einem Klassiker. Das Feld ist vor allem wegen der Bergfahrer das krasse Gegenteil", sagte er.

Im Vorjahr hatte Degenkolb auf vergleichbarem Terrain Sturzpech beim verregneten fünften Tour-Teilstück, das am Eingang zum Wald von Arenberg endete und auf dem der Italiener Vincenzo Nibali den Grundstein für seinen Gesamtsieg legte. Die Muskelverletzuung am Hinterteil, die sich Degenkolb dort zuzog, hätte ihn beinahe zur Aufgabe gezwungen.