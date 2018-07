Daressalam (AFP) Das Parlament im ostafrikanischen Tansania hat ein neues Gesetz zur Förderung von Gas verabschiedet. Die am späten Sonntagabend nach tagelangen Debatten beschlossenen Regeln legen die Höhe der Gebühren fest, die Energiekonzerne für die Ausbeutung von Gasvorkommen zahlen müssen. Demnach erhält die Regierung 60 bis 80 Prozent der Gewinne aus der Gasproduktion an Land und bis zu 85 Prozent aus der Offshore-Produktion. Für den Fall, dass in Tansania auch Ölvorkommen entdeckt werden, sollen 50 bis 70 Prozent der Gewinne an den Staat gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.