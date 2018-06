London (SID) - Titelverteidiger Novak Djokovic muss in Wimbledon nachsitzen. Das Achtelfinale des Serben gegen den Südafrikaner Kevin Anderson wurde am Montagabend wegen Dunkelheit unterbrochen und wird beim Stand von 6:7 (6:8), 6:7 (6:8), 6:1, 6:4 vor dem fünften Satz am Dienstag um 14.00 Uhr MESZ fortgesetzt. Alle 15 anderen Achtelfinals waren zuvor beendet worden.