Quito (AFP) Zum Auftakt seiner Lateinamerika-Reise hat Papst Franziskus in Ecuador zum Schutz der Ureinwohner und anderer Minderheiten aufgerufen. "Fortschritt und Entwicklung müssen eine bessere Zukunft für alle sicherstellen, mit besonderer Aufmerksamkeit auf unseren verletzlichsten Brüdern und die verletzlichsten Minderheiten", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach seiner Ankunft am Sonntag (Ortszeit) in Quito. Lateinamerika stehe immer noch in ihrer Schuld. Franziskus rief zu "Dialog und Teilhabe ohne Ausschluss" auf.

