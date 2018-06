Budapest (AFP) Das ungarische Parlament hat mit großer Mehrheit für die Errichtung eines 175 Kilometer langen Zauns an der Grenze zu Serbien gestimmt, mit dem der Zustrom von Flüchtlingen begrenzt werden soll. Für das Vorhaben der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban stimmten am Montag 151 Abgeordnete, dagegen 41. Das Parlament musste dem Plan zustimmen, weil entlang der Grenze ein zehn Meter breiter Geländestreifen enteignet wird. Das Gesetz tritt am 1. August in Kraft.

