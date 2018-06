New York (AFP) Die als älteste Frau der Welt geltende New Yorkerin Susannah Mushatt Jones hat am Montag ihren 116. Geburtstag gefeiert. Das Guinness-Buch der Rekorde veröffentlichte ein Foto der Jubilarin, die eine gerahmte Urkunde überreicht bekam und zur Feier des Tages einen weißen Blazer, ein schwarzes Kleid sowie einen passenden Hut trug. Auf die Frage nach dem Geheimnis ihres hohen Alters antwortete Jones: "Schlaf!"

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.