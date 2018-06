London (AFP) Sein Auftritt beim Glastonbury-Festival hat dem US-Soulsänger Lionel Richie mächtig Auftrieb gegeben. Erstmals seit 23 Jahren stand der Musiker wieder an Platz Eins der britischen Top Ten, wie die Charts Company am Sonntag mitteilte. Das Album "The Definitive Collection" war in der vergangenen Woche in Großbritannien das meistverkaufte Album. Die Zahlen basieren auf dem Verkauf von CDs, Downloads, Vinylplatten und Audiostreamings. Als es 2003 herauskam, erreichte das Album Rang zehn der Charts.

