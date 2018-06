Anaheim (AFP) Tausende Anhänger haben mit dem Dalai Lama seinen 80. Geburtstag in Kalifornien gefeiert. Unter den Gratulanten in Anaheim waren am Sonntag die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi, der US-Fernsehjournalist Larry King und die Gründerin der Nachrichtenwebsite "Huffington Post", Ariana Huffington. Zum Auftakt eines dreitägigen "Weltgipfels des Mitgefühls" erhielt der Dalai Lama stehende Ovationen von den rund 18.000 Teilnehmern und eine 2,40 Meter hohe Geburtstagstorte, deren einzige Kerze er ausblies.

