New York (AFP) Ein goldener Kelch, ein mit Smaragden besetztes Kreuz, Goldbarren und weitere Kostbarkeiten eines vor der Küste Floridas geborgenen Schatzes werden bald in New York versteigert. Das Auktionshaus Guernsey's teilte am Montag mit, dass die vor drei Jahrzehnten im Wrack der "Nuestra Señora de Atocha" entdeckten Wertgegenstände am 5. August in der US-Metropole versteigert würden. Das spanische Schiff war 1622 gesunken.

