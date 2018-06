Washington (dpa) - Wenige Tage vor dem geplanten Vorbeiflug der US-Raumsonde "New Horizons" an dem Zwergplaneten Pluto sind technische Probleme aufgetreten. Doch die US-Weltraumbehörde Nasa scheint die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen: Mit Pluto in erreichbarer Nähe stehe man kurz davor, den normalen Betrieb wieder aufzunehmen und das Ziel zu erreichen, zitierte die Nasa ihren Chef für Planetenkunde, Jim Green, in einer Mitteilung. Man hoffe, den Einsatz morgen wie geplant fortsetzen zu können.

