Berlin (dpa) - Die gute Situation am Arbeitsmarkt könnte der Bundesagentur für Arbeit bis Jahresende ein unerwartet hohes Plus bescheren. "Wenn das zweite Halbjahr so laufen würde wie das erste, könnte der Überschuss bei 1,9 Milliarden Euro liegen", sagte der BA-Chef Frank-Jürgen Weise der "Rheinischen Post". Allerdings fügte er hinzu, "dass bei der schwierigen europäischen und internationalen Lage eine treffsichere Voraussage" kaum möglich sei. Bisher hatte die Bundesagentur für dieses Jahr mit einem Überschuss von 1,42 Milliarden Euro gerechnet.

