Denver (SID) - Basketball-Bundestrainer Chris Fleming wird in der kommenden Saison voraussichtlich in Doppelfunktion Assistenz-Coach der Denver Nuggets in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Dies berichtete die örtliche Tageszeitung Denver Post. Demnach soll Fleming einer von fünf Assistenten des neuen Cheftrainers Michael Malone werden.

Ein Dementi des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gab es auf SID-Anfrage am Dienstag nicht. Vielmehr erklärte DBB-Generalsekretär Wolfgang Brenscheidt: "Es ist bekannt, dass Chris ein begehrter Coach ist. Das war er auch schon, bevor er bei uns Bundestrainer geworden ist. Er ist immerhin einer der erfolgreichsten Trainer in Europa. Wir wissen auch, dass es neben anderen Klubs auch Interesse seitens der Nuggets gibt. Aber es gibt keine Verträge. Auch für Chris steht aktuell ausschließlich die EM im Fokus."

Chris Fleming würde seine neue Aufgabe erst nach der Europameisterschaft vom 5. bis 20. September mit dem Vorrundenturnier in Berlin antreten. Dies hatte auch Michael Malone bereits erklärt. Auch über die EM hinaus würde Fleming parallel die deutsche Nationalmannschaft betreuen können.

Flemings Ziel ist es, sich mit Deutschland bei der EM das Ticket für die Olympischen Spiele in Rio 2016 zu sichern. Sollte er jedoch scheitern, könnte sich Fleming auch schon früher ganz auf seinen Job in Denver konzentrieren. Sein Vertrag mit dem DBB endet 2016, im Falle einer Olympia-Teilnahme mit dem Turnier in Rio.

Deutschland spielt seine EM-Vorrunde in Berlin und will dort mit Superstar Dirk Nowitzki und NBA-Kollege Dennis Schröder um das Ticket an die Copacabana kämpfen. Am 19. Juli trifft sich die Nationalmannschaft zum EM-Auftaktlehrgang in Bonn, der bis zum 25. Juli dauert. Schröder wird vermutlich erst am 2. oder 3. August bei der Mannschaft erwartet, Nowitzki bestreitet sein Comeback am 16. August im Testspiel in Bremen gegen Kroatien.