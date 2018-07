Hagen (SID) - Zum Knüller zwischen Vizemeister Bayern München und Pokalsieger EWE Baskets Oldenburg kommt es am 1. Spieltag der 50. Saison in der Basketball Bundesliga (BBL), der vom 2. bis 4. Oktober ausgetragen wird. Dies geht aus dem Spielplan der Jubiläums-Spielzeit hervor, den die BBL am Dienstag veröffentlichte. Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg muss zunächst auswärts bei den Löwen Braunschweig ran.

Zur ersten Neuauflage der vergangenen Finalserie zwischen Bamberg und den Bayern kommt es am 11. Spieltag (4. bis 6. Dezember) statt ? zunächst in der Bamberger Frankenhölle. Eröffnet wird die Basketball-Saison am 27. September in Bamberg mit dem Champions Cup zwischen den Brose Baskets und Oldenburg. Die Bundesliga-Hinrunde endet am 2./3. Januar, die Hauptrunde hat ihren letzten Spieltag am 1. Mai. Drei Tage später beginnen die Play-offs.

Der 1. Spieltag der Basketball Bundesliga (2. bis 4. Oktober):

Alba Berlin - medi Bayreuth

Eisbären Bremerhaven - Skyliners Frankfurt

Crailsheim Merlins - Telekom Baskets Bonn

Giessen 46ers - MHP Riesen Ludwigsburg

Basketball Löwen Braunschweig - Brose Baskets Bamberg

ratiopharm Ulm - s'Oliver Baskets Würzburg

Walter Tigers Tübingen - BG Göttingen

Mitteldeutscher BC - Phoenix Hagen

Bayern München - EWE Baskets Oldenburg