Rio de Janeiro (AFP) Mit neuen Regelungen und einer Aufklärungskampagne will Brasilien den starken Anstieg der Geburten per Kaiserschnitt in den Griff kriegen. Die am Montag in Kraft getretenen Vorschriften gegen die "Kaiserschnitt-Epidemie" sehen vor, dass Ärzte und Krankenhäuser ihren Patientinnen unter anderem sagen müssen, wie viele Kaiserschnitte sie bereits gemacht haben. Auch andere Informationen müssen sie den werdenden Müttern weitergeben, bei Verstößen gegen die Auflagen drohen Geldstrafen.

