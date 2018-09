Peking (AFP) Ein chinesischer Universitätsprofessor ist unter dem Verdacht festgenommen worden, Aufputschmittel im Millionenwert über das Internet vertrieben zu haben. Der Professor namens Zhang habe während einer Gastprofessur in Australien erfahren, wie beliebt derartige Drogen seien, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Nach seiner Rückkehr nach China habe er im Jahr 2005 seine eigene Chemiefabrik aufgemacht. Dort seien "hunderte von Kilogramm" des Ecstasy-ähnlichen Stoffes Methylon hergestellt worden. Allein zwischen März und November vergangenen Jahres habe das Unternehmen mindestens 193 Kilo Drogen an Kunden in Übersee verkauft.

