Shanghai (AFP) Das am Wochenende von der chinesischen Regierung verkündete Maßnahmenpaket zur Stützung der Börse in Shanghai ist offenbar ohne große Wirkung verpufft. Am Dienstag sackte der Shanghai Composite Index zeitweise um mehr als fünf Prozent ab; bei Börsenschluss lag er bei 3727 Punkten knapp 1,3 Prozent im Minus. Binnen der vergangenen drei Wochen verlor der Index rund 30 Prozent an Wert; 3,2 Milliarden Dollar (2,9 Milliarden Euro) wurden vernichtet.

