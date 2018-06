Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat nach Angaben von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auch ein "detailliertes" Szenario für einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone vorbereitet. "Die Kommission ist auf alles vorbereitet", sagte Juncker am Dienstagabend nach einem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Währungsunion in Brüssel. So gebe es einen Plan für humanitäre Hilfen für das vom Staatsbankrott bedrohte Land ebenso wie ein Szenario für den Verbleib Griechenlands in der Eurozone.

