Frankfurt/Main (AFP) Nach monatelanger Debatte will das Bundeskabinett am Mittwoch den Gesetzentwurf zur Reform der Erbschaftsteuer beschließen. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums bestätigte am Dienstag Zeitungsberichte über einen Kompromiss bei der umstrittenen Neuregelung des Steuerrechts für Firmenerben. Der Ministeriumssprecher bestätigte, dass der Grenzwert für die sogenannte Bedürfnisprüfung auf 26 Millionen Euro erhöht werden soll. Im Referentenentwurf von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte er noch bei 20 Millionen Euro gelegen.

