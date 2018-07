Berlin (AFP) Der Vorstand des von dem AfD-Gründer Bernd Lucke ins Leben gerufenen Vereins Weckruf 2015 will seine Mitglieder über das weitere Vorgehen befragen. Dies sei durch die "völlig geänderte Situation" nach dem AfD-Parteitag nötig geworden, erklärte der Verein am Dienstagvormittag. Die Alternative für Deutschland habe auf ihrem Bundesparteitag am vergangenen Wochenende einen "beispiellosen Schwenk nach rechts vollzogen", worüber der Weckruf 2015 "bestürzt und entsetzt" sei. Die Mitgliederbefragung soll zwei Tage dauern. Eine genaue Fragestellung wurde nicht bekannt.

