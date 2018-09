Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf dem Sondergipfel der Euro-Länder zu Griechenland noch keine Möglichkeit gesehen, Verhandlungen über neue Hilfen für das vom Staatsbankrott bedrohte Land zu beginnen. Es gebe "immer noch nicht die Grundlage" für Verhandlungen über ein neues Hilfsprogramm im Rahmen des Euro-Rettungsfonds ESM, sagte Merkel am Dienstag in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs würden am Abend "darüber beraten, wie es weiter geht", könnten sich allerdings "noch kein abschließendes Bild machen".

