Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben in einem Telefonat am Dienstag über die Griechenland-Krise beraten. Das teilte Obamas Sprecher Josh Earnest mit. Earnest bekräftigte die Forderungen der USA nach einer Einigung zwischen Athen und seinen Euro-Partnern. "Wir ermutigen weiter alle Seiten, sich konstruktiv an diesen Gesprächen zu beteiligen", sagte Earnest. Nach Angaben aus Athen telefonierte Obama am Dienstag auch mit dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras.

