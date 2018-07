Frankfurt/Main (AFP) Ein großer Teil der staatlichen Riester-Fördergelder landet einer Studie zufolge bei Menschen mit deutlich überdurchschnittlichem Einkommen. "38 Prozent der Gesamtförderung entfallen auf die oberen zwei Zehntel der verfügbaren Einkommen in der Gesamtbevölkerung", heißt es in der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Freien Universität Berlin, aus der die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Dienstag zitierte. Von den 2,79 Milliarden Euro Fördergeld, die der Staat im Jahr 2010 ausgeschüttet habe, entfiel demnach mehr als eine Milliarde Euro auf Menschen, die mehr als 60.000 Euro netto im Jahr verdienten.

