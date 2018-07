Dresden (AFP) Angesichts der Proteste gegen Flüchtlinge in Freital und anderen Orten hat der Chef der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Frank Richter, vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt. Ziel müsse es sein, "einen tragfähigen Konsens" zum Umgang mit Asylbewerbern zu finden, sagte Richter am Dienstag in Dresden der Nachrichtenagentur AFP. Dies aber brauche Zeit.

