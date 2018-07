Berlin (AFP) In die geplante Reform des Gesetzes zu Zeitverträgen in der Wissenschaft kommt Bewegung. Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) kündigte am Dienstag in Berlin an, sie wolle im Laufe des Sommers eine Novelle zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf den Weg bringen. Ziel ist es, die Befristung von Arbeitsverträgen im Wissenschaftsbereich einzudämmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.