Brüssel (AFP) Die griechische Regierung hat den Euro-Partnern offenbar vorerst keine schriftlichen Vorschläge vorgelegt, um eine Lösung im Schuldenstreit zu ermöglichen. Wie Diplomaten am Dienstag in Brüssel sagten, machte der griechische Finanzminister Evklidis Tsakalotos bei einem Sondertreffen mit seinen Kollegen aus der Eurozone zwar Vorschläge, aber nur in mündlicher Form. Diese würden nun ausgearbeitet, um schriftlich festgehalten zu werden.

