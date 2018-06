London (dpa) - In Deutschland leben derzeit nach einer Untersuchung 123 Milliardäre.

Das geht aus einer Statistik des Londoner Datendienstleisters Wealth-X hervor, der auf Datenmaterial über sehr wohlhabende Menschen spezialisiert ist. In Deutschland leben demnach fast doppelt so viele Milliardäre wie in Frankreich (46) und fast genau so viele wie in Großbritannien (130).

"Obwohl deutsche Marken die Welt dominieren wie einst der Koloss den Hafen von Rhodos, ist der deutsche Wohlstand ein lokaler und vor allem ein deutscher", hieß es.

In Großbritannien seien dagegen mehr als die Hälfte der Milliardäre aus dem Ausland zugezogen, meist nach London. Gemessen an der Zahl steht Deutschland damit weltweit auf Rang vier hinter den USA (571), China (190) und Großbritannien. Die Reichenliste des US-Magazins "Forbes" hatte im März den fränkischen Unternehmer Georg Schaeffler aus Herzogenaurach mit einem Vermögen von 26,9 Milliarden Dollar als reichsten Deutschen aufgeführt.

Regional verteilen sich die 123 Milliardäre - 22 davon sind Frauen - der Statistik zufolge vor allem auf die Ballungszentren: Überdurchschnittlich viele der Superreichen leben in Hamburg, München und Nordrhein-Westfalen, keiner in den fünf neuen Bundesländern. Nur jeder vierte hat sein Vermögen durch Eigenleistung geschaffen, der Großteil der Vermögen sei - anders als etwa in Russland - geerbt, fand Wealth-X heraus.

Mitteilung Wealth-X