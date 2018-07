Larissa (dpa) - Die deutschen U19-Fußballer haben den Auftakt bei der Europameisterschaft in Griechenland verpatzt. Der Titelverteidiger unterlag im ersten Spiel der schweren Gruppe B in Larissa dem Rekordeuropameister Spanien mit 0:3. Somit steht die Mannschaft von Trainer Marcus Sorg in der nächsten Partie gegen die Niederlande am Freitag schon unter Siegzwang. Die Niederländer gewannen ihr Auftaktspiel gegen Russland mit 1:0.

